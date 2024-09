Primo giorno: il messaggio di Lonfernini alla Scuola 'cuore pulsante del Paese'

'Carissimi studenti di ogni ordine e grado, genitori, personale docente e non docente,

l’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento carico di emozioni e ricco di aspettative. Per ognuno rappresenta sempre l’avvio di un nuovo percorso, che richiederà impegno, presenterà nuove sfide ma regalerà anche tante scoperte e soddisfazioni. Questa data costituisce anche per me, nello svolgimento del mio incarico istituzionale, una prima volta: è il mio personale “primo giorno”, nel quale mi avvicino al sistema della scuola con grande rispetto, consapevole dell'importanza fondamentale che l'educazione riveste per il progresso della società e per la formazione delle future generazioni.

La scuola non è solo un luogo di apprendimento ma è il cuore pulsante del nostro Paese, dove si forgiano le competenze, i valori e i cittadini del domani; è lo spazio dove si impara a guardare lontano, a sognare in grande e a contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tutti noi. Il luogo dove si promuove la cittadinanza attiva, il rispetto delle diversità, la coesione sociale e lo sviluppo di un pensiero critico e dove si assimilano le competenze per affrontare i cambiamenti del mondo contemporaneo.

È quindi cruciale che ogni azione politica e amministrativa venga intrapresa con la consapevolezza del ruolo centrale che la scuola riveste nel tessuto sociale e culturale del nostro Paese. Una coscienza che deve spingere con sempre maggiore convinzione, a riconoscere l’autonomia del sistema scolastico, valorizzare il lavoro di insegnanti, dirigenti scolastici e personale non docente, e comprendere le diverse esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Oggi per tutti voi è un giorno speciale, che vivete in un momento storico che ci pone di fronte sfide senza precedenti, tra cui l'integrazione delle tecnologie digitali, la necessità di promuovere l'inclusione sociale, e l’urgenza di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione. Vi invito a vivere questo nuovo anno come un'opportunità unica, di scoperta e di crescita, accompagnati nel vostro percorso dai Dirigenti e Docenti, capaci come sempre di stimolarvi a sviluppare le singole inclinazioni e a diventare cittadini attivi e responsabili, con l’assistenza del personale amministrativo e ausiliario, occupati in un lavoro spesso silenzioso ma indispensabile, per assicurare il buon funzionamento della scuola e il benessere di tutti coloro che la frequentano.

A tutti voi va il mio più sentito augurio di buon avvio di anno scolastico'.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini