Progetto Strade sicure: quasi terminati i lavori per la rotatoria Tavolucci, in arrivo una terza rotonda

Sentiamo Giuliana Barulli

Obiettivo: sicurezza stradale. Volgono al termine i lavori per la rotatoria in zona Tavolucci, a Borgo Maggiore: un'opera attesa da oltre 15 anni, scrive la Segreteria al Territorio, realizzata in uno dei punti più critici sia per il traffico sia per gli incidenti. "Mette al sicuro uno degli incroci più pericolosi, cioè quello con via Ca' dei Lunghi - spiega Giuliana Barulli, direttore Azienda Lavori Pubblici - e ridisegna una viabilità pedonale tramite marciapiedi e attraversamenti pedonali. E' poi previsto un progetto di riqualificazione del verde pubblico, attraverso la piantumazione di alberi autoctoni. Inoltre stiamo studiando, nella zona dietro alla piscina, un'area ricreativa per i ragazzi".

ll traffico, spiega l'Azienda Lavori Pubblici, non aumenterà nella zona residenziale vicina alla rotonda, come da progetto. "Un cantiere che ha coinvolto e messo alla prova tutta l'Azienda - aggiunge Barulli - e riteniamo di aver messo al servizio della collettività tutta la nostra professionalità".

Procede, dunque, il progetto “Strade sicure”, anche attraverso la realizzazione della rotatoria a Domagnano, in località “Croce”, ora in fase sperimentale. Rappresentano “due interventi importanti di messa in sicurezza della superstrada”, rimarca il segretario al Territorio Stefano Canti. Una terza rotonda sorgerà sempre a Domagnano, in località "Serenella": ora si è in fase di progettazione definitiva e la realizzazione sperimentale partirà i primi giorni di novembre. Il progetto sarà presentato martedì 24 ottobre alle ore 21 alla Sala Montelupo in una serata aperta ai cittadini.

Nel servizio l'intervista a Giuliana Barulli, direttore Azienda Lavori Pubblici