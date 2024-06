Rally San Marino, l'Apas non ci sta: "L'istituto delle istanze d'Arengo viene ignorato dal governo"

L'Assemblea dell'APAS si è riunita presso la Giunta di Castello di Borgo Maggiore per discutere ed espletare gli adempimenti statutari. Nell'occasione è stato espresso " grande disappunto, delusione e sfiducia" per la decisione da parte del Governo di autorizzare il passaggio del rally nei pressi del Rifugio APAS, nonostante l’Istanza d’Arengo appena accolta.

Situazione che ha acceso un dibattito da cui ne è scaturito un O.d.G. riguardante:

• "la decisione del Governo di far disputare una gara del Rally presso il Rifugio APAS nonostante l’approvazione a larga maggioranza dell’Istanza d’Arengo che chiedeva di vietare le “manifestazioni sportive di tipo automobilistico e motoristico nelle zone limitrofe al Rifugio APAS” e le successive lettere del 5 Aprile e del 3 Giugno scorsi, inviate alle Segreterie di Stato competenti e a tutto il Governo, dove nella prima si chiedeva il recepimento della suddetta Istanza, e nella seconda il rispetto della delibera consigliare relativa appunto all’approvazione dell’Istanza medesima;

• e la non attuazione, in termini di decreto o legge, dell’Istanza d’Arengo presentata il 5 apri-le 2020 e approvata in agosto, che chiedeva il “Divieto su tutto il territorio sammarinese di impiego di fuochi d’artificio, botti, petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici simili, ad eccezione delle feste nazionali.”

L'APAS ha quindi sollecitato il Governo a dare nuova dignità alle Istanze d'Arengo, al fine di "recuperare i significati originari di tali istanze" e per "ristabilire il senso di fiducia fra cittadini e istituzioni", dando piena attuazione a tali leggi.