"Resuscita" una farfalla estinta

È un mistero, ma allo stesso tempo una buona notizia: la farfalla bianca venata di nero, specie ufficialmente estinta in Gran Bretagna quasi un secolo fa, è stata nuovamente avvistata. A riferire l'evento - presentato come misterioso ed emozionante - è la Bbc, secondo cui un piccolo numero di esemplari bianchi venati di nero è stato segnalato in volo nei campi e nelle siepi a Sud-Est di Londra. Se lo spettacolo è stato inusuale per chi è riuscito a vederle, la loro presenza al momento non significa un recupero spontaneo di una specie estinta, ma è una speranza.