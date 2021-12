Riforma Terzo settore: a San Marino il convegno nazionale delle società di mutuo soccorso

Sentiamo Sergio Capitoli

Il mondo del terzo settore da oltre quattro anni è interessato da una riforma che lo porterà verso una svolta operativa ed un processo di adattamento senza precedenti. Proprio su questo e sulle sfide future si è incentrato il convegno, alla Casa San Giuseppe a Valdragone, promosso dall'Associazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso (AISMS). Una vera e propria esigenza di partecipazione attiva delle varie realtà associative presenti sul territorio alle decisioni e alle scelte politiche che le riguardano.

"Questa mattina nella mia relazione l'ho detto chiaramente, abbiamo e continueremo ad agire con perseveranza e gentilezza ma sicuramente saremo molto più determinati - sottolinea Sergio Capitoli, presidente AISMS - perché oramai dopo nove anni è riconosciuto da tutti, professionisti, dirigenti, funzionari e anche politici e parlamentari, la nostra azione per arrivare alla riforma della legge 3818; per un errore, anche se tutti sanno che non è stato un errore, quello di modificare la legge, che aveva necessità di essere modificata, ma non in quei termini e in quei modi; stravolgendo la natura delle società di mutuo soccorso. Sicuramente lo ha fatto chi del mutuo soccorso non conosceva la realtà".

Anche per questo motivo, conclude Capitoli, è essenziale che tutte le associazioni facciano rete presentando le loro istanze alle istituzioni.

Nel servizio l'intervista a Sergio Capitoli (Presidente AISMS)