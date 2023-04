Rimini verso il 25 Aprile: “Una canzone per la Resistenza” e la "Resistenza delle donne"

La nona edizione del ciclo di dialoghi “Parla con lei. Sapienza contro violenza” avvicina Rimini alle celebrazioni del 25 Aprile. Ad aprire Sara Jane Ghiotti, che accompagnata dalle musiciste Giulia ed Elisa Lazzarini, presta la sua voce ad “Una canzone per la Resistenza”. A seguire la presentazione del libro di Benedetta Tobagi “la resistenza delle donne”. In un dialogo con Vera Bessone e Oriana Maroni, l'autrice racconta la prospettiva femminile sulla guerra di Liberazione, punto di vista troppo poco esplorato.

Eppure, le donne ebbero un ruolo fondamentale nella resistenza: rischiarono la vita prestando assistenza, combatterono in prima persona e come Cleonice Tomassetti, furono fucilate. Nella società patriarcale e fascista di allora, misero a repentaglio anche la loro reputazione. E in quell'esperienza con e senza armi, hanno avuto la loro prima occasione di studio e formazione politica. “La resistenza per le donne – spiega la scrittrice - è stato un momento pedagogico, che ha poi fecondato tutto ciò che è avvenuto dopo”. Una ricerca durata due anni, che grazie ad autobiografie, lettere e ricordi, consegna uno spaccato di vita e sacrificio per giustizia e libertà, “capace di parlare al nostro presente”.