Rotatorie sulla Statale 16: rischio disagi alla viabilità

Al via il prossimo febbraio i lavori per la costruzione di due nuove rotonde sulla Statale 16, una all'altezza della Consolare per San Marino e l'altra all'altezza di via Montescudo: una volta terminate renderanno più fluido il traffico, ma durante lo svolgimento dei lavori ci saranno sicuramente criticità alla circolazione. La stima della durata del cantiere è di 18 mesi, quindi fino ad agosto 2023. Proprio per affrontare la problematica legata al traffico si è riunito ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dove è stata, concordata la costituzione di un tavolo tecnico di coordinamento dinamico, nel quale verranno affrontate, oltre agli aspetti viabilistici, anche tutte le diverse questioni operative connesse all’andamento dei lavori. A seconda dell'interessamento di altre amministrazioni o di altri enti, il tavolo tecnico sarà ampliato a seconda delle situazioni.