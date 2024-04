San Marino: abbiamo due nuovi "Maestri Scalpellini"

le interviste a Bruno Raganini, Giovanni Grandoni e Giuliana Barulli

San Marino ha due nuovi "Maestri Scalpellini". Sono stati consegnati oggi dal Segretario al Territorio Stefano Canti gli attestati di merito a Bruno Raganini e Giovanni Grandoni dipendenti di lungo corso dell'Azienda per i Lavori Pubblici. Raganini è il capo squadra degli scalpellini restauratori ed ha iniziato il suo percorso oltre 40 anni fa. Grandoni è entrato nel gruppo nel 1992 quando l'azienda ha organizzato un corso di formazione per la lavorazione della pietra.

La proposta è arrivata dal Direttore dell'Azienda Lavori Pubblici Giuliana Barulli che ha ricordato come "l'apporto dei due maestri sia stato fondamentale per il successo di molti importanti progetti di restauro e per lo sviluppo del settore".

Nel video le interviste a Bruno Raganini, scalpellino e Giovanni Grandoni, scalpellino, Giuliana Barulli, Direttore Azienda Lavori Pubblici.