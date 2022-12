San Marino: Calendario Uffici 2023, ecco i possibili ponti

Sulla sezione apposita della segreteria di Stato per gli Affari Interni è stato pubblicato il Calendario degli Uffici 2023. Un elemento imprescindibile per poter organizzare in anticipo le ferie del prossimo anno, con un occhio particolare a eventuali ponti.

La prima cosa che salta all'occhio è che diverse festività sammarinesi cadono di domenica: è il caso di Sant'Agata (5 febbraio), la Festa della Repubblica (3 settembre), l'insediamento dei Capitani Reggenti del 1° ottobre.

Dall'altra parte ci sono festività che allungano i weekend: si parte già il 6 gennaio, con l'Epifania, che cade di venerdì, così come il 28 luglio, Festa della Liberazione dal fascismo, e l'Immacolata Concezione (8 dicembre). Altre due festività che prolungano il fine settimana sono – e non potrebbe essere diversamente – il Lunedì dell'Angelo (10 aprile) e la Festa dei lavoratori del 1° maggio, entrambe di lunedì.

Poi ci sono giorni di festa che faranno felici sono gli studenti di medie e superiori e alcune tipologie di lavoratori perché cadono di sabato: la ricorrenza dell'Arengo (25 marzo) e l'insediamento della Reggenza del 1° aprile.

Occasione interessanti di ponti sono invece il Corpus Domini – l'8 giugno – che è un giovedì, e la due giorni Ognissanti – Commemorazione dei defunti che cadono rispettivamente di mercoledì e giovedì. Prendendo solo due giorni di ferie (lunedì 30 e martedì 31 ottobre) si potranno aggiungere sabato 28 e domenica 29 oltre ovviamente al 1° e 2 novembre e avere così 6 giorni di riposo. Natale e Santo Stefano cadranno di lunedì e martedì regalando un'ultima possibile vacanza dal 22 al 26 dicembre senza neanche un permesso.

Scarica il Calendario degli Uffici 2023