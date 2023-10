Da sabato 28 ottobre, informa la Federcaccia sammarinese, partirà la stagione di caccia al cinghiale in forma collettiva (in "braccata" ovvero in "girata"), che durerà fino al 31 gennaio 2024. Le battute verranno effettuate nelle giornate di mercoledì e sabato, a partire dalle 10, nelle zone delimitate stabilite contrassegnate dal cartello "Attenzione caccia al cinghiale in corso".