San Marino Jazz Festival: ripartire dalla musica

Le interviste a Federico Pedini Amati e Sara Jane Ghiotti

Gli eventi dell'estate sammarinese si preparano al via. Tra gli appuntamenti principali torna la musica con San Marino Ace Jazz Festival. Prima edizione dell'evento in programma dal 18 luglio al 22 agosto, presentato questa mattina, sotto la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti. Ideato prima dell'emergenza sanitaria è frutto della sinergia tra pubblico e privato: “Ho accolto con piacere la proposta degli organizzatori – sottolinea il Segretario di Stato Federico Pedini Amati – realizzabile grazie anche al supporto di aziende del nostro territorio”.

L'attività concertistica si svolgerà nel più rigoroso rispetto delle normative e ordinanze per gli spettacoli dal vivo e per permettere una più ampia partecipazione i quattro concerti principali saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine social del festival. Ace Jazz Festival San Marino è un evento voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, organizzato dall'Associazione Produzione Culturale con la direzione artistica di Sara Jane Ghiotti, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e realizzato grazie alla preziosa sinergia pubblico privato con il contributo di Conad Azzurro Superstore, Dpiù, Gruppo C’è Supermercati Affiliati Coal, La Sociale, Titancoop.

Presenti celebrità della musica nazionale come Raphael Gualazzi e Ginevra Di Marco ma anche tanti artisti locali. I quattro concerti principali dell’Ace Jazz Festival San Marino, concentrati in altrettante serate consecutive tra il 4 e il 7 agosto, formano una specie di festival nel festival, spostando l’attenzione dai numerosi ‘eventi sonori’ diffusi sul territorio a una serie di grandi appuntamenti live. Il primo di questi main concerts sarà il 4 agosto a Campo Bruno Reffi con il pianista e cantante Raphael Gualazzi. Il 5 agosto ci si sposterà alla Cava dei Balestrieri: qui la vocalist Ginevra Di Marco, celebre ancora oggi per i suoi esordi come voce femminile dei C.S.I., proporrà “Quello che conta”, progetto dedicato alle canzoni di Luigi Tenco.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo) e Sara Jane Ghiotti (direzione artistica Ace Jazz Festival)