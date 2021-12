San Marino si prepara al Natale: dall'accensione delle luminarie a Serravalle alle attrazioni in centro storico

Verso il Natale, è un susseguirsi di eventi in territorio. Nel weekend il Castello di Serravalle accende le luminarie e lancia una serie di iniziative per il periodo delle festività. Dopo la lettura delle fiabe per i più piccoli sabato, in collaborazione con il Centro Sociale di Dogana e i volontari della ludoteca, il Capitano di Castello Ercolani ha inaugurato le luci. In programma mercatini, tombole e spettacoli teatrali in occasione del periodo natalizio.

In Città si sta entrando nel vivo del Natale delle Meraviglie: quella di ieri è stata una domenica con molte presenze in centro storico. In funivia si è passati dai 1.160 viaggi tra andata e ritorno di sabato agli oltre 2.600 di domenica. Tanti i visitatori che hanno fatto un giro tra i mercatini natalizi e i punti principali della manifestazione, dall'installazione artistica in piazza della Libertà al “Bosco Incantato” al campo Bruno Reffi, dal Cantone panoramico alla pista di pattinaggio alla Cava dei Balestrieri dove si trova anche il “Villaggio degli Elfi”. Nel weekend l'evento “Mattoncini sul Titano”. Sono solo alcune delle attrazioni per una manifestazione in programma fino al 6 gennaio.