San Marino: ufologi da tutto il mondo lanciano un appello alla pace

“C'è vita intelligente sul pianeta Terra?”: una domanda provocatoria quella che gli ufologi riuniti a San Marino si pongono, in una fase storica dominata da tensioni internazionali altissime. Arrivano da 12 Paesi gli scienziati, ricercatori e tecnici riuniti per il trentatreesimo Simposio mondiale sugli Ufo, appuntamento ormai storico, organizzato dal Centro Ufologico Nazionale italiano.

Il fenomeno, sostengono gli esperti, oggi si manifesta sui teatri di guerra e sulle strutture nucleari civili e militari, in tutto il mondo. Qualcuno, dunque, continuerebbe a monitorare quello che succede sulla Terra. Dagli ufologi un accorato appello alla pace e al dialogo tra Stati, con una risoluzione politica emessa nel corso dell'evento. Una richiesta in linea, spiegano gli organizzatori, con il Progetto Titano per l'Onu.

Nel servizio l'intervista a Roberto Pinotti (presidente Centro Ufologico Nazionale)