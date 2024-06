Scatti fotografici nel cimitero di Montalbo, il Comics prende le distanze

Dopo la denuncia a mezzo stampa di Tina Meloni di Repubblica Futura, arriva la nota ufficiale dell'associazione San Marino Comics. Gli scatti del San Marino Photo Cosplay non potevano e non dovevano essere fatti al cimitero di Montalbo. Il regolamento parla chiaro: “In interno – scrive l'associazione che parla di errore umano, non per questo meno grave - per rispetto del luogo non è consentito recarsi a fotografare”. Gli organizzatori del Comics – ricostruiscono – sono subito accorsi sul posto dopo la chiamata della Gendarmeria che ha avvisato di quanto stava accadendo.

“È d’obbligo prendere le distanze da questo tipo di comportamento – continuano – che, a prescindere dall’intenzione, risulta poco rispettoso ed è intenzione dell’associazione quella di adoperarsi perché non succedano mai più episodi del genere”. Il materiale fotografico, visionato dalle forze dell'ordine, è stato messo agli atti; mentre gli autori sono stati redarguiti e diffidati dal conservarlo.

Anche il segretario al Turismo Pedini Amati era intervenuto sul caso: “Spero in futuro – ha affermato - che non serva il commento di una Segreteria di Stato ma che prevalga il buon senso di non recarsi in luoghi dove regnano silenzio e rispetto”.