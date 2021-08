Segreteria Sanità: “Tutti i paesi UE riconoscono il Green Pass emesso da San Marino”

In una nota stampa la Segreteria Sanità plaude al riconoscimento del Green Pass da parte dell'Unione Europea, specificando che sarà leggibile da tutte le applicazioni in grado di scansionare il codice all'interno di tutti i paesi dell'Unione Europea, a cui si aggiungono Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Vaticano.



La Segreteria ricorda che ogni paese determina le regole di utilizzo del Green Pass, così come le dosi necessarie. Per quanto riguarda le vaccinazioni eseguite con il vaccino russo, "ad oggi – si legge - l’Italia non riconosce lo Sputnik V, mentre tale vaccino è riconosciuto in molti altri paesi come Grecia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Malta, Cipro e l’elenco è in continuo aumento”.



Il green pass è disponibile nel fascicolo sanitario elettronico di ogni sammarinese, ed è attivabile sul sito ISS previa registrazione sul portale della Pubblica Amministrazione.