Serravalle: il 20 marzo, terzo e ultimo incontro 'San Marino verso l'Europa'

Torna l'appuntamento “San Marino verso l’Europa. I contenuti dall’Accordo”, per rispondere alle domande dei cittadini sul percorso di Associazione con l'Unione Europea. Domani sera, all'auditorium Little Tony di Serravalle, il terzo e ultio incontro della seconda edizione del ciclo, patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, organizzato e promosso dalla Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino per informare sui contenuti dell’Accordo.

Focus su “L'Accordo e le libera circolazione di servizi e capitali". La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e i promotori dell’evento invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

Per chi avesse domande, potrà farle in presenza o inviarle via WhatsApp al numero 366 845 1025 o visitando il sito www.sanmarinoineuropa.eu.