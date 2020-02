Successo per il Veglione di Porta del Paese

L'atmosfera sfavillante dei veglioni del passato è stata rivissuta ieri sera al Veglione di Porta del Paese, che si è svolto nella Galleria di Cassa di Risparmio. Signore elegantissime insieme ad accompagnatori in abito scuro hanno arricchito la serata con stile e grazia, proprio come da tradizione che ha sempre contraddistinto queste occasioni di festa in Repubblica. Un revival ben riuscito che ha riportato alla memoria di ognuno storie ed episodi legati alle serate che per settant'anni hanno fatto sognare e ballare i sammarinesi e non solo.