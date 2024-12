Tombola di Natale: raccolti oltre 2.200 euro per Unione di Protezione Civile, premiati i vincitori

Successo per la tradizionale Tombola di Natale organizzata dalla Giunta di Castello di Serravalle. L'estrazione si è tenuta nella sera di venerdì all'Auditorium Little Tony, alla presenza di numerosi bambini e famiglie. I premi principali sono stati vinti da Massimiliano De Luca (400 euro), Pasquina Mularoni (200 euro) e Michelino Rossi (100 euro).

Grazie alla partecipazione della comunità e al supporto delle attività commerciali locali, sono stati raccolti 2.222 euro, interamente devoluti all’Associazione Unione Volontariato di Protezione Civile. Un risultato conseguito grazie all'impegno di volontari, personale e equipaggio della Croce Bianco Azzurra, a cui va il ringraziamento della Giunta di Castello.

Leggi la nota