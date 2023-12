Tour Music Fest: +15% presenze a San Marino. E spuntano idee e special guest per i prossimi eventi

Nel video l'intervista a Gianluca Musso (General Director Tour Music Fest) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

Edizione di successo quella del Tour Music Fest, che si è conclusa il 2 dicembre. Per il secondo anno a San Marino le fasi finali della manifestazione europea dedicata alla musica emergente. Sei giorni, tre teatri, per un totale di 50 eventi con una grande partecipazione di pubblico e una buona ricaduta economica per la Repubblica, con hotel pieni e turisti per le vie del centro.

E per il prossimo anno si punta a replicare. "Abbiamo avuto un incremento dell'affluenza media di persone del 15% - illustra Gianluca Musso, General Director Tour Music Fest -. Questo sia grazie ai miglioramenti effettuati in questa edizione sia grazie all'ampia affluenza da tutta Europa". Si guarda anche al futuro, con la possibilità che il vincitore assoluto, Nicolò Filippucci di soli 17 anni, partecipi anche a Una Voce per San Marino.

Per lo stesso evento dal segretario al Turismo Pedini Amati anche l'invito a Beppe Vessicchio, special guest del Tour Music Fest, a diventare membro o presidente di giuria. Musica che è filo conduttore di diverse manifestazioni in Repubblica e che tra qualche anno avrà un nuovo Auditorium completamente dedicato. "Il segretario al Territorio Canti e quello alla Cultura Belluzzi hanno firmato la seconda delibera - spiega il segretario Pedini Amati - per la trasformazione definitiva del Cinema Turismo di Città in un auditorium. In futuro potrà ospitare iniziative musicali e mi auguro anche il Tour Music Fest".

