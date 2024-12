Truffe telematiche: "Non comunicate mai i codici" dice Francesco Casadei, consulente Bkn301

Massima attenzione all'ondata di truffe telematiche che arrivano da un numero costruito, dove compare il numero 0549. A lanciare l'allarme e a chiedere massima collaborazione è BKN301. I titolari delle carte di credito dell'Istituto di pagamento stanno infatti ricevendo telefonate da sedicenti operatori, che si fingono appartenenti al servizio antitruffe e sul display compare il prefisso sammarinese. Qui si abbassano le difese, viene chiesto il codice OTP, che qualche utente, incautamente, rivela. Così il truffatore finalizza l'operazione fraudolenta.

"E' come dare le chiavi di casa ad uno sconosciuto. Non c'è cultura della sicurezza - spiega Francesco Casadei, consulente Bkn e Information security advisor -. Non bisogna comunicare mai i codici. Un operatore non chiederà mai dati personali e OTP, ovvero codice autorizzativi che valgono solo per una operazione. Sono infatti operazioni per cui l'operatore non è abilitato. Non è dunque una falla nel sistema di sicurezza, che viene periodicamente verificato, ma purtroppo un comportamento imprudente dovuto a una mancanza di consapevolezza da parte della clientela".