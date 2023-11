Turismo accessibile, sottoscritta la “San Marino Action Agenda”

Nel video, le interviste a Igor Stefanovic, coordinatore Unwto per la sostenibilità e il turismo accessibile e al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati.

Detta le linee guida globali per sviluppare politiche di accessibilità di tutti gli stakeholders del comparto turistico. A loro chiede di aumentare la consapevolezza delle problematiche sociali ed economiche per poi costruire un'opportunità di business per le destinazioni. Di dare priorità agli interventi di accessibilità, anche in caso di risorse scarse, e di incentivare un ecosistema imprenditoriale che offra servizi accessibili, guardando anche all'inclusione lavorativa dei disabili. Al pubblico, si chiede di vedere l'accessibilità come opportunità invece che solo una sfida. Sarà necessario fare ricerche sul comportamento dei visitatori, adottare leggi e standard per una migliore qualità della vita delle persone, nonché un monitoraggio dei progressi, fissando indicatori. Al privato, l'impulso a migliorare prodotti accessibili, diversificando l'offerta per consentire a tutti di godere della bellezza del viaggiare, puntando sull'innovazione.

Sottoscritta al termine della II Conferenza internazionale sul turismo accessibile dell'OMT la “San Marino Action Agenda”: alla presenza del Direttore Esecutivo dell'OMT, Zoritsa Urosevic, di Igor Stefanovic, coordinatore Unwto per la sostenibilità e il turismo accessibile e del Segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

“San Marino ci piacerebbe diventasse un'hub per celebrare e ospitare qualsiasi evento accessibile – dice Igor Stefanovic - di qualsiasi tema, non solamente del turismo. Potrebbe avere una leadership nella ricerca, nella formazione, nelle buone pratiche; di avanzare nell'accesso al patrimonio storico di questo bel Paese, di questa bella Repubblica e anche di poter continuare a lavorare con l'OMT attraverso un comitato informale o formale che stabiliremo dopo questo evento”.

Traccia un bilancio il Segretario Pedini Amati: “Tanti possono essere i problemi delle persone nel girare il mondo... quello che vogliamo fare noi è trovare le condizioni migliori in tutto il mondo, in tutti i Paesi del mondo attraverso l'Organizzazione Mondiale del Turismo per far sì che chiunque possa visitare qualunque luogo. Questa è l'idea, questo è l'impegno che ci siamo presi. San Marino - prosegue Pedini Amati - diventerà luogo permanente di discussione sul turismo accessibile. Io penso che abbiamo portato a casa una sfida e un traguardo importantissimo, ne sono orgoglioso”.

Scarica la San Marino Action Agenda