Una voce per San Marino: partite le selezioni al Teatro Titano

Sono partite oggi al Teatro Titano le selezione di “Una Voce per San Marino”, il concorso con cui la Repubblica designerà il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest 2022. Oltre 400 le candidature arrivate con artisti provenienti da tutto il mondo. In palio fino a 7.000 euro per i giovani talenti in caso di vittoria, mentre i primi 9 classificati gareggeranno di diritto nella finalissima per decretare il partecipante.

"Per essere il primo anno il dato degli iscritti è estremamente positivo - spiega Denny Montesi, Media Evolution - oggi appunto è partita la prima sessione e durerà fino al 17 dicembre, la seconda sessione sarà invece dal 3 gennaio fino all'11; a febbraio infine ci sarà la finalissima".

L'intervista a Denny Montesi (Media Evolution)