Una Voce per San Marino: ultima settimana di selezioni. Ecco le voci di alcuni concorrenti

Altra canzone, altro round. Continuano le giornate di casting per Una Voce per San Marino. È la terza e ultima tranche, che durerà fino a domenica 21 gennaio, a cui seguiranno le semifinali, a metà febbraio alla Sala Polivalente Little Tony, e la finalissima, il 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana.

A sfidarsi sul palco del San Marino Outlet Experience dunque gli ultimi concorrenti dei circa 700 iscritti, provenienti da 31 paesi di tutto il mondo. Numeri in linea con lo scorso anno, che soddisfano gli organizzatori.

"Ho partecipato a tutte le edizione di Una voce per San Marino - racconta Mate -. Sento la responsabilità di portare conferme e proposte nuove". "Sono molto emozionata perché per me salire sul palco è come se fosse sempre la prima volta - confessa La Bebe -. Quest'anno ho portato due pezzi inediti, 'Scanner' e 'Baby blue'". "Il sogno è l'Eurovision - commenta La Flamme -, ma è inimmaginabile. E' un'emozione unica poter rappresentare una Nazione. La perseveranza è sempre a mille, come l'ambizione e l'amore per questo mestiere".

Nel video Mate, La Bebe e La Flamme