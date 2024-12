Viabilità a Riccione: chiusure e percorsi alternativi per lavori al Rio Costa

Da lunedì 9 dicembre 2024, Riccione sarà interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria sul Rio Costa, all’incrocio tra la Statale Adriatica e viale Alberobello, nella zona del Cimitero dei Greci. L’intervento, dal valore di 500mila euro, mira a riparare i danni causati dalle alluvioni del maggio 2023 e prevede la sostituzione del condotto sotterraneo in mattoni con uno in cemento armato, per migliorare il deflusso delle acque e prevenire nuovi allagamenti.

Modifiche alla viabilità:

Statale Adriatica chiusa tra viale Marsala e viale Alberobello dalle ore 7:00 del 9 dicembre alle 19:00 del 17 dicembre.

Percorsi alternativi per auto e mezzi leggeri: deviazioni su viale Torino, viale San Gallo e rientro sulla Statale attraverso viale Marsala o, per chi proviene da Sud, percorso inverso.

Percorsi per mezzi pesanti: deviazioni su viale Tavoleto (Misano Adriatico) e rientro sulla Statale attraverso via San Giovanni, via Del Carro e via Del Bianco.

Impatto su pedoni e residenti:

Aree pedonali sicure attorno al cantiere e accesso limitato per residenti e attività commerciali.

Installati circa 100 cartelli segnaletici per indicare i percorsi alternativi.

L’amministrazione comunale invita i cittadini a seguire la segnaletica e ringrazia per la collaborazione. Al termine dei lavori, la zona sarà più sicura e resistente a futuri eventi climatici estremi.