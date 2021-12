Viabilità Serravalle: lettera di protesta di cittadini e commercianti del centro. La replica del Capitano Ercolani

Nel servizio, l'intervista al Capitano di Castello Roberto Ercolani

"Un centro che rischia l'isolamento" compromettendo la sopravvivenza degli esercizi commerciali in attività. Problema affatto nuovo ma che oggi torna in auge con una lettera di protesta e l'avvio di una raccolta firme da parte di un gruppo di cittadini e commercianti del centro di Serravalle. Lamentano, in particolare, la riduzione di una decina di posti auto: “La clientela – scrivono – come può avvicinarsi ai negozi? Soprattutto con la presenza quotidiana della Polizia Civile pronta a fare multe? Ricordano poi che da alcuni anni è stato eliminato il passaggio dei mezzi pubblici; mentre se si parla di prevedere un senso unico di marcia, chiedono di essere coinvolti prima che venga adottato un tale cambiamento; infine la richiesta di riaprire il passaggio a raso sulla Superstrada, all'altezza del bivio Music-in chiuso da tempo: “Non è pensabile – sostengono – parlare di soluzioni alla viabilità e nello stesso tempo avere le strade occupate da auto in sosta”. In mancanza di un confronto costruttivo alla ricerca di soluzioni concordate si dicono, infine, pronti ad inasprire la protesta. "Problemi annosi e di lungo corso" – ammette il Capitano di Castello, Roberto Ercolani che, replica - punto per punto - alle questioni sollevate.

Nel video l'intervista a Roberto Ercolani, Capitano di Castello di Serravalle