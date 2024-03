Violenza di genere: ecco gli studenti vincitori del concorso artistico Barbablù

Nel video le interviste a Nubbia Reggini (vicepresidente Commissione Pari Opportunità), Alessandra Mularoni (insegnante e membro Commissione Pari Opportunità) e Sabrina Bernardi (insegnante classe vincitrice)

La lotta alla violenza di genere passa anche da mezzi non convenzionali. La sensibilizzazione diventa arte, espressa dai ragazzi delle scuole medie e superiori sammarinesi, grazie al Concorso Barbablù. A decretare i vincitori la Commissione Pari opportunità, organizzatrice della manifestazione. La premiazione ufficiale al Centro Salute Donna dell'Atlante. Gli alunni hanno rielaborato il tema in opere creative diversificate. "Con questo concorso i ragazzi hanno tirato fuori parte di sé paurose e nascoste - spiega Nubbia Reggini, vicepresidente Commissione Pari Opportunità -. Vogliamo portare avanti negli anni il progetto, arrivato già alla terza edizione".

"Il nome Barbablù - aggiunge Alessandra Mularoni, insegnante e membro Commissione Pari Opportunità - è riferito a Enrico VIII, re inglese che uccise le sue prime due donne". La vincitrice assoluta del concorso è la classe 3G delle scuole medie di Fonte dell'Ovo con le fotografie “Sguardi sulla violenza”. Premiati per le altre categorie la poesia “Non sarò come papà” di Stella Carigi; il collage, “BASTA” di Valentina Varliero. I fumetti di Rachele Crema (“Uomo anche tu sei nato da una donna”), Letizia Della Valle e Noemi Pierini (“Non lasciare che nessuno ti rubi i colori!”). C'è anche il Calligramma “Amore è/amore non è” di Giorgia Mini e Ghenta Demir. E il premio della critica va all'antologia di poesie “Nomi di fantasia”, 2B del Liceo economico.

"I ragazzi sentono parlare quotidianamente di questo tema, leggono le notizie di cronaca - commenta Sabrina Bernardi, insegnante della classe vincitrice -. Nella riflessione, malgrado l'età, sono stati molto maturi e hanno fatto proposte per affrontare una tematica delicata che di solito coinvolge gli adulti".

Nel video le interviste a Nubbia Reggini (vicepresidente Commissione Pari Opportunità), Alessandra Mularoni (insegnante e membro Commissione Pari Opportunità) e Sabrina Bernardi (insegnante classe vincitrice)