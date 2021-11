Violenza di genere: focus dell'Università su "uomo maltrattante"

"Se fino ad oggi non siamo riusciti a decifrare correttamente un fenomeno complesso come quello della violenza di genere, è perché ne abbiamo sempre preso in esame una sola parte”. Offre un punto di vista che parta da una visione d'insieme il prof Sergio Manghi intervenuto insieme ad avvocati, sociologi, psicoterapeuti e rappresentati dell'Authority al seminario del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Università degli Studi di San Marino. Rivalità maschili, false accuse ma anche un confronto sul profilo dell'uomo maltrattante e su quale sia il ruolo sociale dell'uomo oggi. “Fra gli ambiti approfonditi – ha spiegato Karen Venturini, docente dell’Ateneo sammarinese e moderatrice del seminario - le forme della violenza, le politiche per contrastarla e le metodologie per la presa in carico della vittima”.

Nel video l'intervista a Sergio Manghi, prof Sociologia delle emozioni collettive all'Università di Parma