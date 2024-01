Visite mediche e appuntamenti: attivo il servizio di promemoria via SMS ed e-mail

Da questa mattina, informa l'ISS in una nota, è attivo a San Marino il nuovo servizio di promemoria appuntamenti via SMS ed e-mail, per ricordare agli assistiti le date e gli orari delle visite e degli esami diagnostici presso l’Ospedale di Stato e le sedi territoriali. Il servizio può essere configurato nel fascicolo sanitario elettronico, dove è possibile scegliere come ricevere i promemoria, disattivabili in qualsiasi momento.

"Una novità che, - scrive l'ISS - come ricordato dai vertici della sanità sammarinese, rammenterà agli assistiti date e orari degli appuntamenti per visite e indagini diagnostiche, permettendo al personale sanitario di organizzare al meglio la programmazione delle attività ordinarie, recuperando e riducendo anche i tempi e le liste di attesa".