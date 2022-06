88 progetti in gara a nuove idee nuove imprese 2022. Avviata ora la fase formativa

Importante partecipazione dalle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e dal resto della Regione, oltre che dalla Repubblica San Marino Puglia e Lombardia le altre regioni più rappresentate. 24 i settori coinvolti dalle candidature.



S’è avviata, con la prima fase formativa, l’edizione 2022 di Nuove Idee Nuove Imprese, la business plan competition che premia lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, fornendo un percorso di formazione gratuito, sviluppato anche grazie al contributo dei partners dell’iniziativa. L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze attraverso specifica formazione, confrontarsi con altre idee ed essere supportati da professionisti e imprenditori. Per gli aspiranti imprenditori e neo imprenditori sono previste 16 ore di lezione, nelle quali saranno condivisi gli strumenti di base per affrontare il processo di sviluppo dell’idea imprenditoriale. Le lezioni saranno finalizzate al trasferimento di tecniche e metodologie utili alla stesura del business plan per progettare l’impresa. Seguirà una seconda fase, in ottobre, per i gruppi che saranno selezionati dal comitato tecnico scientifico. Poi l’appuntamento finale per concorrere al montepremi di 20mila euro. Gli 88 progetti coinvolgono 127 candidati, fra i 19 e i 79 anni, a dimostrazione che l’idea innovativa non ha età. Da Ragusa la provenienza più lontana. Ben 18 progetti hanno una capogruppo donna. 63 i partecipanti romagnoli, 9 dalla Repubblica di San Marino, Puglia e Lombardia le altre regioni più rappresentate. Il 44% dei componenti dei gruppi in concorso ha un’occupazione, il 35% è imprenditore, l’11% sono studenti e il 10% è attualmente disoccupato. La maggior parte degli iscritti, il 46%, rientra nella fascia d’età 25-34, ma numerosa è anche la fascia tra i 35 e i 44 anni (24%). La maggioranza dei progetti di nuove idee d’impresa (36%) ha scelto il settore dei servizi informatici e marketplace, ma sono 24 in totale i differenti settori rappresentati. Al montepremi da 20mila euro si aggiungono i benefit garantiti da Confindustria Romagna, dall’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Tecnopolo di Rimini, San Marino Innovation, Soroptimist International Club di Rimini, Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, Studio Skema, Prospectra, oltre ai premi ‘CesenaLab’ e ‘Romagna Tech’ per i percorsi di incubazione e di supporto allo sviluppo dell’iniziativa della durata di 6 mesi. SOCI E PARTNER Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Confindustria Romagna, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation. L’iniziativa beneficia del contributo economico di RivieraBanca, Deloitte & Touche SpA., Studio Skema e Crèdit Agricole che forniscono anche sostegno didattico e tecnico-scientifico.

c.s. SMART comunicazione