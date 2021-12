"Al cinema insieme!"

Gli Istituti Culturali e San Marino Cinema sono lieti di annunciare che da domenica 26 gennaio fino a venerdì 31 gennaio, al Cinema Concordia si terranno proiezioni pomeridiane (ore 17.30) dei più bei film d’animazione dedicati agli spettatori più piccoli ed alle loro famiglie. Sei film vincitori o candidati ai più prestigiosi premi internazionali, per trascorrere pomeriggi in serenità con cartoni animati selezionati appositamente per un pubblico di bambini dai 3 anni in su: Domenica 26 dicembre: Ferdinand , un toro dall’aspetto minaccioso con l’animo più dolce del mondo. Lunedì 27 dicembre: Wonder Park, la storia di una ragazza, un gruppo di simpatici animali e di un parco di divertimenti magico Martedì 28 dicembre: Robots, un mondo popolato di fantatici robots, dai creatori de L'era glaciale un film d'animazione che promette (e mantiene) di divertire, grazie a coreografie, personaggi e tecnica eccezionali Mercoledì 29 dicembre: A bug’s life, Flik è una formica dotata di inventiva e di coraggio. E' disposta a tutto pur di salvare la sua colonia dall'invasione delle perfide cavallette Giovedì 30 dicembre: Anastasia, le avventure della presunta figlia dello Zar, scappata a Parigi in modo rocambolesco, tra musiche e canzoni indimenticabili. Venerdì 31 dicembre: Zootropolis, la moderna metropoli di Zootropolis è una città straordinaria, moderna, tecnologica e... abitata esclusivamente da animali che vivono in armonia.

c.s. Istituti Culturali e San Marino Cinema