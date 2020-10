Alla luce degli importanti cambiamenti sociali in atto quali la recessione economica, la disoccupazione, l'aumento delle disuguaglianze, la sostenibilità ambientale, l’attuale fenomeno pandemico, ecc., che mettono in forte dubbio la garanzia di accesso paritario ai diritti fondamentali e a una vita dignitosa per tutti, e al fine di incoraggiare e sviluppare una capacità collettiva di gestire le criticità di questa natura, nel solco della cosiddetta responsabilità sociale condivisa, l’Associazione Attiva-Mente promuove l' "Arengo delle Famiglie di persone con disabilità".

Un Evento rivolto a tutti coloro che condividono l’esigenza di addivenire ad un modello di mobilitazione civica, pacifico, costruttivo, libero da barriere ideologiche e resiliente. Un’azione comune volta a ridurre e/o eliminare le ingiustizie e le discriminazioni in un determinato ambito sociale, riconoscendo il valore della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà e della cooperazione all’interno del quadro universale dei diritti umani che è comprensivo di tutte le forme di diversità.

In tal modo, crediamo sia possibile contribuire attivamente all’individuazione di proposte concrete per ridurre il divario che c’è tra il riconoscimento formale dei diritti e dei principi democratici e le decisioni o i comportamenti che, nella pratica, li ignorano o addirittura li violano.

In questo senso, domenica 21 Febbraio 2021, a tredici anni dalla ratifica da parte della Repubblica di San Marino della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, sarà organizzato un presidio in un luogo fortemente significativo per i sammarinesi con l’obbiettivo di misurare la capacità citata in premessa.

Chiunque volesse collaborare all'organizzazione di questa Iniziativa può scrivere all'indirizzo arengo2021@gmail.com



Attiva-Mente

“Arengo delle Famiglie di persone con disabilità”

domenica 21 febbraio 2021

Piazzale Domus Plebis, Città di San Marino

Raduno delle famiglie di persone con disabilità per reclamare i Diritti, un presidio altamente simbolico a tredici anni dalla ratifica da parte della Repubblica di San Marino, della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità.



PROGRAMMA PROVVISORIO

ORE 14.30 Saluto degli organizzatori

ORE 14.40 Interventi (max 5 minuti ciascuno)

ORE 15.30 Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Andrea Turazzi

ORE 16.30 Svelamento Stele a ricordo della Giornata e lettura Documento conclusivo

ORE 17.00 Merenda offerta dalle Famiglie - Accompagnamento Musicale



COSA SI CHIEDE IN VIA PRIORITARIA

1. L’implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attraverso l’attuazione delle norme di legge vigenti in materia e la predisposizione dei provvedimenti legislativi ancora mancanti;

2. Il coinvolgimento delle persone con disabilità nelle decisioni che le riguardano, applicando concretamente lo slogan della Convenzione “Nulla su di noi senza di noi”;

3. La stabile e continua collaborazione tra i servizi, le famiglie e le associazioni e cooperative di volontariato, nella realizzazione dei progetti di vita della persona con disabilità e del suo accompagnamento alla vita adulta;

4. Il rafforzamento e il consolidamento del ruolo alla Commissione sammarinese per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attribuendole maggiori poteri e più risorse;

5. Il celere avvio di un tavolo di confronto per individuare le soluzioni alle problematiche urgenti di soggetti con disabilità in età post scolare e per colmare le carenze ancora latenti nell’inclusione scolastica e nell’inclusione lavorativa;

6. L’istituzione di un Piano per la non autosufficienza che includa i modelli prestazionali di assistenza sociale di cui c’è urgenza (Caregiver e Assistente Personale) e apposite normative su “Vita Indipendente” a sul cosiddetto “Dopo di Noi” al fine di garantire libertà e dignità alle persone con disabilità e serenità alle loro famiglie;

7. La creazione di un “luogo” finalizzato a istruire tutte le pratiche e a fornire tutte le informazioni di cui necessitano le persone con disabilità e le loro famiglie, così come previsto dal art.10 del Decreto Delegato 1 Febbraio 2018 n.14;

8. L’aggiornamento e pubblicazione del Prontuario Nomenclatore che tenga conto delle esigenze di tutte le persone con disabilità - comprese le più gravi- e del rapido progresso tecnologico che rende talvolta superati in breve tempo ausili e protesi, così come previsto dal art.7 comma 3b del Decreto Delegato 1 Febbraio 2018 n.14;

9. La rimozione degli ostacoli che impediscono la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e politica, a partire dalla rimozione delle barriere architettoniche, comunicative, digitali e burocratiche;

10. Il rispetto dell’eterogeneità personale e culturale di tutti i soggetti con disabilità senza eccezioni e senza discriminazioni;

11. L’avvio di uno studio statistico che vada oltre l’aspetto sanitario e in grado di fornire quei dati fondamentali per comprendere e valutare il reale livello di partecipazione e di inclusione delle persone con disabilità;

12. Lo studio approfondito in termini di quantità e qualità delle risorse economiche ed umane messe a disposizione dallo Stato per la disabilità e riconsiderarle in modo equo.

Comunicato stampa

Attiva-Mente