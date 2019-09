Boom di iscrizioni al corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università di San Marino, posti esauriti in 40 giorni

Il corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha chiuso anticipatamente le iscrizioni per l’anno accademico 2019 - 2020 visto il rapido raggiungimento della quota massima di studenti ammessi, stabilito in 60 matricole e raggiunto a soli 40 giorni dall’apertura dei termini. Un risultato che premia un programma formativo curato dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Ateneo sammarinese e avviato appena un anno fa: “Siamo molto soddisfatti di questo risultato - commenta Giovanna Cosenza, direttrice del corso organizzato in partnership con l’Università di Bologna - gli iscritti provengono da tutta Italia, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Puglia alla Sicilia. Ovviamente molti studenti e studentesse vengono dalle regioni limitrofe, e l’attrattiva è stata forte per i giovani sammarinesi, che sono circa un quarto del totale. Molti ragazzi hanno conosciuto il corso durante gli Open Day organizzati in marzo nel nostro Ateneo e durante le giornate di orientamento negli istituti scolastici del circondario. Fondamentale è stato il passaparola: gli iscritti che l’anno scorso hanno scelto il nostro triennio ci raccontano di aver ricevuto moltissime richieste di informazioni e opinioni sui social media da conoscenti ed estranei attratti dalle ‘stories’ pubblicate e incentrate sull’esperienza di vita e studio a San Marino. Il loro racconto entusiasta ha senz’altro influito sulla buona reputazione che il nostro programma di studi si è costruito in pochissimo tempo. È motivo di orgoglio e soddisfazione sia per me che per lo staff docente e gli studenti, che puntiamo a inserire nel mondo del lavoro rapidamente e bene”.