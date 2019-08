Cecchetti/Margiotta: interpellanza sulle risorse nell’ambito delle attività relative alle riforme e sviluppo del sistema economico

In data 15 luglio scorso il Congresso di Stato, sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio con delibera n. 13 ha disposto il distacco amministrativo dal 18 luglio del Sig. Giorgio Bonfè, per svolgere mansioni di supporto nell’ambito delle attività relative alle riforme e sviluppo del sistema economico. Considerata la necessità del Segretario di Stato per le Finanze di usufruire di risorse umane, anche con distacco amministrativo, interpelliamo il Governo per conoscere:

a) I nominativi di coloro che occupano i ruoli all’interno delle Segreterie di Stato, in base alle norme vigenti e se tali figure sono state reperite dalla Pubblica amministrazione, compreso il Contratto Privatistico, o da fonte esterna;

b) Il numero, i nominativi, la provenienza ed il ruolo dei distaccati presso la Segreteria di Stato;

c) Il numero, i nominativi, la provenienza ed il ruolo dei distaccati presso il Dipartimento alle Finanze;

d) considerato che la delibera non prevede nessuna sostituzione del dipendente distaccato, se è intenzione del Congresso di Stato presentare un ulteriore delibera, per sostituire il Capo Sezione Approvvigionamenti e Contratti AASPL ESPCONT, lasciato vacante dal Sig. Giorgio Bonfè.

Si richiede risposta scritta.



I Consiglieri Indipendenti

Giovanna Cecchetti

Tony Margiotta