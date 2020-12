Colorificio Sammarinese insieme a Vip San Marino per un Natale speciale all’insegna del dono e della speranza

L’azienda sammarinese Colorificio Sammarinese questo Natale ha deciso destinare un contributo a favore dell’associazione Viviamo in Positivo “Vip San Marino”.

Anche Colsam si prepara a vivere un Natale certamente diverso da quelli trascorsi, ma non meno colmo di gratitudine e stima verso i propri clienti, collaboratori e partner.

Per questo motivo, lo storico colorificio, ha scelto di vivere un Natale solidale, sostenendo, con una donazione, i progetti dell’associazione Viviamo in Positivo “Vip San Marino”. Vip San Marino opera con finalità sociali ed umanitarie con l’obiettivo di portare un sorriso in luoghi dove sorridere è più difficile: ospedali, case di riposo, comunità, piazze e scuole attraverso i volontari clown.

L’attenzione verso il sociale e il supporto alle iniziative virtuose del proprio territorio, sono valori che vanno di pari passo con gli obiettivi di crescita in tutto il mondo perseguiti da Colsam: una visione internazionale per l’azienda, che, tuttavia, rimane fedele al proprio ruolo sociale nell’interesse non solo dei propri collaboratori, ma anche della comunità in cui ha sede.

L’impegno preso da Colorificio Sammarinese e Vip San Marino è quello di sviluppare, nel corso dell’anno, progetti e iniziative di valore, anche oltre il confine: l’associazione Vip San Marino fa parte della Federazione Viviamo in Positivo Vip Italia, ODV che raggruppa 68 associazioni distribuite su tutto il territorio italiano e che conta circa 4700 volontari.