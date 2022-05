Conclusa con due importanti bilaterali la missione del Segretario Ciavatta alla 75^ Assemblea Mondiale dell’OMS

Questa mattina l’incontro con il Direttore della Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Dott. Hans Kluge. Ieri, il colloquio con Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, Ministro della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti. È terminata nella giornata di oggi la missione del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta alla 75^ Assemblea Mondiale della Sanità, in corso di svolgimento a Ginevra fino al prossimo 28 maggio. L’Assemblea, che è tornata a riunire di persona tutti i delegati dei 194 Paesi dell'OMS per la prima volta dall'inizio della pandemia, ha rieletto proprio ieri il proprio Direttore Generale, confermando con ampio consenso per altri 5 anni il mandato di Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel corso di queste giornate di lavoro, non sono mancate le occasioni di confronto tra la delegazione sammarinese e quelle degli altri Paesi presenti. In particolare, nella giornata di ieri, il Segretario di Stato Roberto Ciavatta si è intrattenuto in maniera informale in un confronto con Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, Ministro della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti. Nella mattinata di oggi il Segretario di Stato Roberto Ciavatta ha poi incontrato il Direttore della Regione Europea dell’OMS, Dott. Hans Kluge. Il Segretario di Stato e il Direttore Regionale hanno parlato della gestione delle dosi rimanenti dei vaccini anti Covid-19, della partecipazione all’incontro dei Piccoli Stati OMS in Montenegro in programma il prossimo primo giugno e della conseguente firma di un “Accordo di cooperazione tecnica” proprio con l’Organizzazione Mondiale della Sanità per il coordinamento ospedaliero e assistenziale dei piccoli paesi europei, iniziativa promossa proprio dalla Repubblica di San Marino. Ultimo argomento affrontato durante l’incontro è stata la candidatura di San Marino a ospitare il Forum di Bioetica nel 2024. Il Direttore Kluge ha sottolineato l'eccellente collaborazione con la Segreteria di Stato per la Sanità e ha espresso vivi complimenti alla leadership del Segretario Ciavatta sia durante la pandemia, sia per le questioni sanitarie che stanno molto a cuore all’ufficio regionale, confermando l’intenzione di firmare l’accordo nel prossimo appuntamento in programma a Budva.