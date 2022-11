È in partenza il nuovo biennio della scuola superiore di filosofia orientale e comparativa di Rimini

L’Associazione Istituto di Scienze dell’Uomo è lieta di annunciare l’apertura delle iscrizioni al nuovo biennio (2023-2024) della Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa di Rimini, in partenza a gennaio 2023. Fondata a Rimini nel 1997, la Scuola rappresenta davvero un unicum non solo nel territorio riminese, ma anche nel panorama nazionale, nel campo delle filosofie orientali e comparative. Si avvale di docenti universitari e studiosi accreditati e prestigiosi e, in forza della sua vocazione interdisciplinare e del suo approccio interculturale, si prefigge di colmare alcune lacune presenti nella struttura universitaria italiana. La Scuola propone una nuova via di dialogo tra pensieri d'Oriente e d'Occidente, alla ricerca di un orizzonte comune dove essi possano trovare spazio e nuovo significato, e possano dar conto della continua complessità del reale.

La Scuola propone due corsi biennali:

- il Diploma di Alta formazione in Filosofia Orientale e Interculturale, e il Master specialistico in Studi Orientalistici e Interculturali. Il Corso è particolarmente indicato per studenti universitari o neodiplomati come integrazione ai curricula universitari di Facoltà umanistiche; per tutti coloro che svolgono attività professionale nell’ambito delle Discipline Orientali (yoga, shiatsu, ecc), come formazione culturale di base, e per i cultori della materia. particolarmente indicato per studenti, professionisti delle Discipline Orientali e cultori della materia che volessero acquisire una propedeutica, ma solida, preparazione interculturale nei settori filosofico, psicologico e religioso.

-Il Master in Studi Orientalistici ed Interculturali, ha lo scopo di formare figure professionali specializzate nella mediazione del pensiero occidentale e orientale, fornendo competenze teorico-metodologiche e strumenti avanzati per la riflessione comparativa.

Le competenze acquisite potranno altresì essere efficacemente impiegate nel campo della mediazione culturale nei confronti della popolazione migrante, nell’ ambito di attività (marketing, comunicazione, azione diplomatica, cooperazione internazionale allo sviluppo) nel Vicino, Medio ed Estremo Oriente. Quest’anno, previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, le lezioni torneranno a tenersi in presenza presso la sede di Rimini oltre che in videoconferenza. La scadenza per le iscrizioni è il 15 dicembre 2022.

Per info e iscrizioni: scuolacomparativarimini@gmail.com www.filosofiaorientalecomparativa.it 054150555 – 3465006345 Rimini, via Costantino Nigra 26 (su appuntamento) -- Istituto di Scienze dell'Uomo - APS via Costantino Nigra, 26 - Rimini - 47923 - 0541 50555

