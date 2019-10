Elezioni Politiche del 8 dicembre 2019

Martedì 29 ottobre 2019, è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati e deposito delle dichiarazioni di costituzione di coalizione, dei rispettivi contrassegni e programmi di governo. Le richieste pervenute all'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali saranno verificate, per l’ammissione, dalla Commissione Elettorale che si riunirà martedì 5 novembre alle ore 9. Sono state depositate cinque liste e una coalizione formata da due liste. Tutti i dettagli delle liste e coalizioni presentate verranno pertanto diffusi ufficialmente dopo la seduta della Commissione Elettorale al fine di una formale comunicazione istituzionale precisa. Le eventuali anticipazione da parte di soggetti non facenti parte dell’ Amministrazione Pubblica sono di responsabilità degli stessi. Si ricorda che entro sabato 2 novembre 2019 – ore 12,00 – dovrà essere presentata, presso l'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, da parte di ciascuna lista non coalizzata o da parte della coalizione di liste, la dichiarazione di volere partecipare o meno alla eventuale fase di negoziazione prevista dalle modifiche alla legge elettorale recentemente varate; la dichiarazione è requisito indispensabile per l’ammissione alla consultazione elettorale del prossimo 8 Dicembre.