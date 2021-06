Emanuele Cesarini nuovo Presidente Lions Club

L’assemblea Lions Club San Marino Undistricted, tenuta in presenza dopo la lunga pausa per l’emergenza COVID-19, ha eletto Presidente per l’anno sociale 2021-2022 Emanuele Cesarini che subentrerà a Federica Bianchi. Contestualmente l’assemblea ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo che dovrà supportare il Presidente in un anno particolarmente impegnativo che vede organizzato proprio a San Marino il Congresso delle Città Murate Lions. All’interno del Consiglio Direttivo sono state poi assegnate le seguenti cariche: Past President Federica Bianchi, 1° Vice Presidente Enrico Rossi, 2° Vice Presidente Silvano Di Mario, Segretario Fabrizio Castiglioni, Tesoriere Alberto Bonini, Cerimoniere Augusto Gatti, Censore Augusto Valentini, Coordinatore LCIF Conrad Mularoni, Officer T.I. e P.R. Paolo Piva, Consigliere Marco Giancarlo Rossini. Revisori dei Conti sono stati confermati Pier Luigi Ceccoli e Olmar Poggiali. L’assemblea Lions Club San Marino Undistricted porge al Presidente e a tutti i membri del Consiglio Direttivo fervidi auguri per un proficuo anno lionistico 2021-2022.