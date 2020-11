Esteri: i segretari Beccari e Ciavatta in prefettura

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, il Direttore Generale ISS, Alessandra Bruschi, e l’Ing. Pietro Falcioni, in rappresentanza della Protezione Civile, hanno incontrato ieri il Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, insieme alle autorità delle provincia di Rimini. Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di massima cordialità e mirato al reciproco interesse istituzionale, sono state ripercorse le principali tappe della gestione dell’emergenza sanitaria nei rispettivi territori, nell’ottica di continuare a lavorare nella direzione della salvaguardia della salute dei cittadini, nella piena e reciproca disponibilità e collaborazione. Altresì confermata la comune volontà di condividere modalità operative e linee guida per affrontare eventuali criticità che potrebbero interessare i due territori, la cui contiguità rende ancor più necessarie misure coordinate e un un dialogo costante. Quello di ieri è stato il primo di una serie incontri che continueranno nei prossimi giorni, in base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.