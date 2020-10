Fellini100: un compleanno lungo un anno. Concerti, proiezioni, incontri verso l’inaugurazione del Museo

I festeggiamenti per il centenario della nascita di Federico Fellini continuano nella sua città natale.Passo dopo passo ci si avvicina all’evento più importante che chiuderà il compleanno felliniano e culminerà, all’inizio del 2021, nell’inaugurazione del Museo Internazionale Federico Fellini. Un cartellone che, in soli due mesi, accoglierà oltre 25 appuntamenti e che si concentrerà, nel week-end d'avvio, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, su un aspetto ricorrente e potente, ma ancora non pienamente indagato, del cinema di Fellini: la fascinazione per il mistero, l'interrogazione sulla trascendenza, l'attrazione per l'altrove.

FELLINI ALLA SETTIMA ARTE - Al Museo Fellini le tavole originali di Igort Si parte venerdì 9 ottobre,con una serie di appuntamenti ospitati all'interno del programma de “La Settima Arte”. Al Cinema Fulgor, alle ore 21 sarà proiettato “Federico degli spiriti” di Anselma dell'Olio, documentario che racconta per la prima volta “il mondo non visto”, spirituale e soprannaturale di Federico Fellini, attraverso d’archivio e interviste esclusive. Sabato 10 doppio appuntamento. Il primo per ricordare il centenario di un altro protagonista della cultura italiana, Tonino Guerra, amico e collaboratore di Fellini. Alle 16 in Cineteca, sarà proiettato il film “Tempo di viaggio”, documentario di Andrej Tarkovskij e di Guerra romagnolo, realizzato durante la preparazione di Nostalghia con lo sceneggiatore romagnolo. Il secondo appuntamento, alle 17 al cinema Fulgor, con Igort, uno dei più apprezzati fumettisti italiani e direttore di “Linus” che racconterà il “suo” Fellini. Una “devozione” che lo ha portato a reinventare assieme ad altri quattro talentuosi disegnatori (Giorgio Carpinteri, Grazia La Padula, Leila Marzocchi e Andrea Serio) alcune famose locandine felliniane: 5 tavole originali realizzate per il Museo Fellini e presentate in anteprima a Rimini. Altri due eventi in programma domenica 11 ottobre: alle 17 incontro con il tre volte premio Oscar Dante Ferretti in quel cinema Fulgor che lui stesso ha contribuito a riportare in vita nel 2018 con i suoi allestimenti romagnol-hollywoodiani. Alle ore 18, in Cineteca, sarà proiettato il documentario realizzato da Francesco Zippel, “Fantastic Mr. Fellini” omaggio di Wes Anderson a uno dei suoi registi preferiti.

FELLINI E IL SACRO I tanti e continui riferimenti e citazioni di carattere religioso di cui è pervaso il cinema di Fellini saranno invece illuminati, sabato 10 alle ore 16 al Museo della città, da un convegno dal titolo “Fellini e il Sacro”, organizzato dall’Università Pontificia Salesiana di Roma, dall’Istituto “A. Marvelli” di Rimini e dal Centro Culturale “Paolo VI” di Rimini. A seguire, alle ore 21 al Teatro Galli, Pupi Avati dialogherà su questi temi assieme al teologo Marco Tibaldi, con gli interventi musicali ispirati a Nino Rota eseguiti dal giovane e talentuoso violinista, allievo di Ludovico Einaudi, Federico Mecozzi.

FELLINI E LA PSICOANALISI Martedi 27 ottobre alle ore 21, alla Cineteca Comunale, prenderà il via una rassegna dedicata a Fellini e patrocintata dal Centro Adriatico di Psicoanalisi e dal Centro Psicoanalitico di Bologna. Tre film del regista commentati da psicoanalisti della SPI (Società Psicoanalitica Italiana), tra cui Angelo Battistini, Cinzia Carnevali, Gabriella Vandi. Si parte con “Il Bidone”, si prosegue martedì 3 novembre con “Le tentazioni del Dott. Antonio” e si conclude martedì 10 novembre con “E la nave va”. I LIBRI Una sezione del programma è dedicata alla presentazione di libri e di progetti di ricerca dedicati all'opera di Fellini e alla sua eredità artistica. Il 30 ottobre alle 17 in Cineteca, la scrittrice e poetessa riminese Rosita Copioli presenta “Gli occhi di Fellini”. Ad accompagnarla nel racconto Marco Bertozzi, Francesca Fabbri Fellini e Giuseppe Ricci. Lunedì 9 novembre, alle 17,00 Gianfranco Angelucci, scrittore, regista, giornalista, amico e collaboratore del Maestro, presenta il suo “Glossario Felliniano”, introduce l'incontro Nicola Bassano. Giovedì 26 novembre sempre alle 17,00 Annalisa Amadori, Antonio Bagnoli, Vittorio Boarini, Miro Gori e Roberto Grassilli, presentano il volume “Federico Fellini. La vita è sogno, il sogno è vita” a cura di Angelo Battistini, Cinzia Carnevali, Gabriella Vandi. Venerdì 4 dicembre invece, Raffaella Trocchianesi e gli studenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano sono i protagonisti dell'incontro “Federico Fellini Carousel: progetti di allestimenti museali e mostre temporanee”.

MUSICA, TEATRO E DANZA AL “GALLI” Anche il Teatro Galli animerà il suo palcoscenico con alcuni spettacoli ispirati all'arte visionaria di Fellini. Sabato 31 ottobre, nel giorno del 27° anniversario della scomparsa del regista, andrà in scena “Omaggio a Fellini. Le melodie di Nino Rota scritte per Federico Fellini” eseguite da Federico Mondelci & Le Muse Ensemble. Martedì 17 novembre, alle ore 21,00, “Giulietta”, spettacolo di Valter Malosti con Roberta Caronia. Giulietta è l’unica opera narrativa di una certa consistenza pubblicata da Federico Fellini. Un racconto di cui lui stesso suggerì la stampa, in lingua tedesca, per l’editore svizzero Diogenes. Si tratta della prima idea-soggetto di Giulietta degli spiriti: una sorta di film semilavorato. Valter Malosti ha portato in scena nel 2004 la versione teatrale del racconto adattata da Vitaliano Trevisan. Nel centenario della nascita di Fellini, il regista lo riprende affidandolo all’intensa interpretazione di Roberta Caronia. Sabato 12 dicembre alle ore 21,00 “Felliniana, omaggio a Fellini” di Monica Casadei e della Compagnia Artemis Danza sulle musiche di Nino Rota. In un’atmosfera ricca di poesia e sentimento, ma anche di energia e vigore, la danza e il teatro si intrecciano per ricreare il meraviglioso mondo di Fellini.

FELLINI AD AMARCORT Amarcort Film Festival, come tutti gli anni, dedica una parte del suo programma a Fellini. Protagonista della serata del 24 novembre al Cinema Fulgor sarà il fumettista Milo Manara, che alle ore 20,30 ritirerà il premio “Un felliniano nel mondo 2020”. Dall’amicizia tra Manara e Fellini presero vita due capolavori del fumetto mondiale Viaggio a Tulum, edito per la prima volta in sei puntate sul Corriere della Sera nel 1986, e Il viaggio di G. Mastorna detto Fernet, del 1992. A seguire invece sarà proiettato l'ultimo film del Maestro riminese “La voce della luna”. Mercoledì 25 novembre in cineteca alle ore 18,30 altra proiezione con “Toby Dammit” episodio felliniano del film “Tre passi nel delirio”, sorprendente incursione felliniana nell'universo letterario di Edgar Allan Poe. Sabato 28 novembre alle ore 15,30 in Cineteca l'incontro dedicato a Tonino Guerra e Federico Fellini con la partecipazione di Gianfranco Angelucci e Miro Gori. Alle 18,00 al Cinema Fulgor anteprima riminese del cortometraggio “La Fellinette” di Francesca Fabbri Fellini. Parteciperanno all'evento Ivano Marescotti, Sergio Bustric Bini e il resto del cast.

FELLINI JUNIOR Il programma comprende anche una sezione dedicata ai più piccoli chiamata Fellini Junior. Domenica 25 ottobre alle ore alle ore 17 al Museo della Città presentazione del libro “Federico che mago!” Di Laura Fischetto e Letizia Galli, di seguito inaugurazione, in Sala Pesci, della mostra delle illustrazioni del volume che rimarrà aperta sino al 15 novembre. Saranno tre, invece, i laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni,a cura di Elena Moretti e Giuseppe Pecci, e si terranno al Museo della Città in Sala Canepa il 28 ottobre, il 4 novembre e l'11 novembre. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, ad eccezione degli spettacoli del 31 ottobre, 17 novembre e 12 dicembre al Teatro Galli che sono a pagamento. La Settima Arteè organizzata da Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università Alma Mater Studiorum Bologna. Fellini e il Sacro è organizzato da Istituto di scienze religiose Paolo Marvelli, Centro culturale Paolo VI Rimini e Università Pontificia Salesiana. Amarcort Film Festival è organizzato da SMArt Academy. Fellini Juniorè organizzato da La Bottega Culturale con Coderdojo / Rimini e curato da Ivana Lombardini e Laura Moretti