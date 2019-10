Festa di Casole

Entra nel vivo la Festa di S. Donnino e Sagra d’Autunno a Casole. Una tradizione che si perde nella memoria dei tempi, quando gli abitanti della zona - in prevalenza agricoltori - si riunivano per la Santa Messa, per la processione con l’immagine di S. Donnino e per la benedizione del grano che doveva essere seminato; i festeggiamenti si chiudevano, poi, con canti, ciambella e vino. Antica è la venerazione a Casole di San Donnino: la prima Chiesa a lui dedicata risale al 1591, poi riedificata nella forma attuale nel 1755, che ospita al suo interno una Cornice cinquecentesca con la Pala di Lorenzo Urbinati del 1769, posta sull’altare. L’importanza della venerazione di San Donnino nel nostro Paese, la si evince anche dal fatto che una delle antiche fiere che si svolgevano a Borgo Maggiore - fino a metà degli anni ’70 - si teneva ogni anno il 9 Ottobre ed era denominata “Fiera detta di San Donnino”. Una sagra paesana con profonde radici, che si ripete ogni anno grazie al contributo di tutti i volontari, della Giunta di Castello della Città di San Marino e degli sponsor. Venerdì 11 ottobre, le vie di Casole e dei dintorni si sono animate con la magnifica caccia al tesoro a squadre e la musica di Fabry. Sabato sera alle 19.30 S. Messa in suffragio dei defunti della comunità e alle 20.15 cena comunitaria per celebrare l’amicizia e il rispetto delle buone tradizioni. Il divertimento sarà assicurato con la musica della Funky Gallo - Zucchero Tribute Band. La festa continuerà domenica 13 ottobre, alle 9, con Casole E-xcursion e, alle 9.30 con Casole; alle 10.00, con la S. Messa e quindi, nel pomeriggio, con la musica dell’orchestra David Pacini; alle 19.30 spettacolo del Gruppo Casadei Danze Show. Ed ancora, balli, ruota della fortuna, i giochi di una volta con Ludobus.org, il mercatino dell’usato dei ragazzi, il gioco della grande pesca, stand gastronomici, castagne, vino e ciambella! Un tuffo nelle tradizioni contadine è assicurato con la videoproiezione “Casole… un paese e la sua gente”: centinaia di fotografie che raccontano la storia di questa piccola parte della Repubblica di San Marino.

Vi aspettiamo!