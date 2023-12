Festival del Fundraising 2024, Special Guest Luca Argentero

Non ha bisogno di presentazioni l’ospite di una delle sessioni plenarie della diciassettesima edizione del Festival del Fundraising, la conference italiana più grande di sempre dedicata al nonprofit, in programma a Riccione presso il Palacongressi il 3-4-5 giugno 2024. Attore di cinema, teatro e televisione, Luca Argentero è “uno” che ha sempre dovuto dimostrare di meritarsi ogni prima volta della sua carriera - Comencini e Özpetek dopo il Grande Fratello - il battesimo a teatro, il ruolo da protagonista nella serie “Doc - Nelle tue mani” e quella predisposizione alla sfida che tutti dovremmo avere per saltare l’ostacolo della paura e il timore dell’insuccesso. Amante dello sport, della fotografia e della sua famiglia, Argentero oggi non è solo un grande professionista dello spettacolo con decine di film all’attivo, ma è anche e soprattutto un uomo che ce l’ha fatta, che ha investito su sé stesso non dando mai nulla per scontato, studiando e mettendosi in gioco per tracciare la rotta di una carriera che ha già il sapore dell’internazionalità. È lui il 4° special guest della sessione plenaria del Festival del Fundraising a Riccione, il 3 giugno 2024. Spogliatosi della sua veste di attore, Luca Argentero rivelerà al pubblico del Festival il suo lato più solidale che lo ha portato ad essere fondatore e vicepresidente di “1 Caffè Onlus”, la prima realtà sociale digitale nata per sostenere le piccole-medie associazioni no profit italiane attraverso la diffusione della cultura del gesto del dono. Dal 2011, ogni anno,“1 Caffè Onlus” aiuta 52 enti solidali che promuovono progetti di assistenza in diverse cause sociali. Per non lasciarsi sfuggire lo speech di Argentero e gli interventi di Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica e Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del noto giornale online "il Post", fino al 15 dicembre 2023, oltre a tre giorni di formazione e networking, l’acquisto del Pass include videoregistrazioni e slide post-evento a disposizione per un anno intero. Per maggiori informazioni: https://www.festivaldelfundraising.it/iscriviti/

c.s. Festival del Fundraising