Gli Open Day dell’Università di San Marino raddoppiano: il 18 e 19 marzo previste iniziative online e in presenza

Una maratona online nella quale verranno illustrate caratteristiche e opportunità degli otto corsi di laurea dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, oltre a incontri in presenza con i docenti, visite guidate e mostre. Queste le principali iniziative previste durante gli Open Day dell’Ateneo sammarinese, in programma venerdì 18 e sabato 19 marzo con doppia formula, on-line e in presenza, dalle sedi dell’Antico Monastero di Santa Chiara e di viale Onofri, nel centro storico, nonché dal World Trade Center di Dogana, torre B, terzo piano. Rivolti principalmente agli studenti delle scuole superiori che stanno pianificando il loro futuro universitario, gli Open Day prevedono dalle ore 14:30 del 18 marzo una serie di dirette Facebook che coinvolgeranno nell’ordine i percorsi triennale e magistrale in Design, il corso triennale in Comunicazione e Digital Media, i programmi triennale e magistrale in Ingegneria Civile, il triennio dedicato ai geometri Costruzioni e Gestione del Territorio, i percorsi triennale e magistrale in Ingegneria Gestionale. Durata: 30 minuti per ciascun approfondimento. Per quanto riguarda gli appuntamenti in presenza, l’Antico Monastero di Santa Chiara ospiterà un’esposizione dei principali progetti realizzati dagli studenti di Design durante laboratori e corsi teorici. Previste inoltre visite guidate, su prenotazione, che coinvolgeranno tutte le sedi e i percorsi formativi. Maggiori informazioni e dettagli sul sito www.unirsm.sm, dal quale è possibile concordare appuntamenti e incontri, in sicurezza e nel rispetto delle misure relative al contrasto alla pandemia.