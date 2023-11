Il Castello di Faetano e il Comune di Pont-à-Vendin sempre più vicini

In questi giorni Il Castello di Faetano e il Comune di Pont-à-Vendin, in Francia, tornano ad essere vicine, attraverso la visita di Ugolini Giovanni Francesco, per rinnovare il legame già instaurato dieci anni fa con la comunità francese. In un gesto significativo di reciproca stima e affetto, il Sindaco di Pont-à-Vendin Bernard Ogiez ha infatti dedicato nel 2013 un parco all’ex reggente Ugolini, nato in Francia dopo l’emigrazione dei genitori negli anni ‘50. Pont à vendin è simbolo dell’emigrazione per molte famiglie sammarinesi; con questo atto, assieme alla cittadinanza onoraria, il sindaco ha voluto omaggiare Ugolini, impegnandosi ad unire anche per il futuro le due comunità. Il patto di amicizia creato poi tra il comune francese e il castello di Fateano, sottolinea l'importanza di promuovere lo scambio culturale e sociale tra le comunità. In un gesto di reciproca stima, l'ex capo di Stato Ugolini, oggi, 28 novembre 2023, presenta alla nuova sindaca di Pont-à-Vendin, Sandra Bablin, dei doni speciali. Il Segretario Berti e il Capitano di Castello di Faetano, Giorgio Moroni, si uniscono a questa iniziativa, contribuendo a celebrare questo momento significativo di connessione e cooperazione. Inoltre, estendono un caloroso invito alla Sindaca Sandra Bablin affinché visiti il Castello di Faetano e la Repubblica, creando un'opportunità unica per approfondire i legami culturali e promuovere ulteriori scambi tra le due località. Il Castello di Faetano e il Comune di Pont-à-Vendin continuano a guardare al futuro con entusiasmo, impegnandosi a coltivare un rapporto duraturo e proficuo basato sulla collaborazione e sulla condivisione di valori comuni.

c.s.