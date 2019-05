Il cordoglio di Adesso.sm per la scomparsa di Glauco Sansovini

La coalizione Adesso.sm apprende con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Glauco Sansovini. Esempio di uomo politico mosso dall’amore per il proprio Paese, di lui ricorderemo la grande passione, l’equilibrio e la correttezza che ne hanno caratterizzato la vita, prima ancora che la carriera politica, caratteristiche di cui tutti noi sentiremo la mancanza. Nel ringraziare Glauco Sansovini per le energie spese per il Paese, arrivando a ricoprirne anche la suprema carica, la coalizione Adesso.sm esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.