Il futuro dell’insegnamento del Design in un convegno internazionale ospitato dall’Università di San Marino

Accademici ed esperti da realtà come il Politecnico di Milano, il Dubai Institute of Design and Innovation e la School of Art & Design della University of Illinois di Urbana Champaign saranno protagonisti di “Updating values”, un convegno internazionale curato all’Ateneo di Bologna insieme all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e in programma sul Titano il 16 e 17 gennaio al Centro Congressi Kursaal. L’iniziativa, per la quale è atteso un pubblico di circa 180 persone, rappresenta un’occasione per esplorare programmi contemporanei, direzioni emergenti e sfide future in materia di educazione nell’ambito del Design, mettendo al centro del confronto esperienze, casi di studio e progetti. Rivolto principalmente a studenti, educatori, ricercatori, professionisti e rappresentanti delle imprese, il convegno rappresenta il secondo appuntamento di un progetto di ricerca accademica promosso dall’Università di Bologna per analizzare le dinamiche e trasformazioni in corso in questo ambito, sotto al titolo “FutureDesignEd Symposium – Innovation in Design Education, Innovation in Education by Design”. Fra i principali relatori compaiono Alice Twemlow, docente della Royal Academy of Art, The Hauge (KABK), in Olanda, nonché autrice di libri di riferimento come “What is graphic design for?”, e Piero Formica, docente di Economia della Conoscenza e ricercatore dell'Ateneo irlandese Maynooth University, premiato nel 2017 con l'Innovation Luminary Award dall'Open Innovation Strategy and Policy Group dell’Unione Europea.

c.s. Università degli Studi di San Marino