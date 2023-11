Il grazie dell’ISS al Rotary Club San Marino

Una intensa collaborazione e un fattivo sostegno alle attività dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. È quanto messo in campo negli ultimi anni, da parte del Rotary Club San Marino che grazie a importanti donazioni ha consentito l’acquisto di diverso materiale didattico-terapeutico in particolare per progetti a favore della Pediatria di San Marino e rivolti alla prevenzione di patologie che riguardano il neurosviluppo dei bambini. A testimoniare ulteriormente questa proficua collaborazione, l’inaugurazione avvenuta quest’oggi di un nuovo gazebo alla UOS Disabilità che sarà utilizzato per lo svolgimento di attività ricreative, di lavori socialmente utili e per le attività legati ai centri estivi per i ragazzi con disabilità. Il gazebo è stato posizionato all’interno dell’area verde adiacente alla Casa “La Rosa” di Borgo Maggiore. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni, del Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bartolini, del Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, Pierluigi Arcangeli, della Responsabile della UOS Disabilità, Francesca Civerchia, del Direttore della UOC Pediatria Laura Viola, del presidente del Rotary Club San Marino Giovanni Giardi e di una rappresentanza del personale e degli ospiti della UOS Disabilità.

“La donazione odierna – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni – evidenzia il forte senso civico e di sostegno alla comunità sammarinese che il Rotary non ha mai fatto mancare, soprattutto in questi anni. La nostra presenza oggi vuole sottolineare il senso di riconoscenza verso un così importante club service, che ha voluto sostenere la Pediatria sammarinese, con particolare attenzione anche alle tematiche legate alla disabilità”. “Dedicare risorse a progetti legati alla prevenzione in ambito pediatrico e della neurodisabilità – afferma il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – consente all’Istituto per la Sicurezza Sociale di rafforzare ulteriormente il supporto e l’assistenza ai nostri assistiti di età pediatrica, alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Il Rotary è un’organizzazione prestigiosa che si dedica a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo e in ogni modo, come accaduto qui anche oggi. Siamo molto grati per il sostegno accordatoci”.

“Desidero ringraziare sentitamente il Rotary Club San Marino – sottolinea la Responsabile della UOS Disabilità, Francesca Civerchia – perché non è nuovo a donazioni in favore della disabilità, infatti, anche negli anni scorsi sono stati realizzati dei bellissimi progetti riguardanti l’inclusione sociale. Da parte del servizio esprimiamo la nostra gratitudine, assieme alla UOC Pediatria ISS per aver sempre mostrato una non comune sensibilità alle problematiche del mondo della disabilità sia pediatrica che dell’età adulta”.