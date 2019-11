“Un'occasione in cui l’Ateneo ribadirà gli sforzi e gli impegni che, grazie all’attività di docenti, tecnici, collaboratori e studenti, sta mettendo in campo per dare nuova centralità alla cultura, alla riflessione, alla ricerca, all’etica e al sapere congiunto con il saper fare, in un momento non facile per il nostro Paese. Anche per questa ragione credo si debba riconoscere all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino un ruolo da protagonista nella vita presente e futura del Titano, un saldo punto di riferimento per tutti”. Queste le parole con cui Laura Gobbi, direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e Prorettore dell’Ateneo sammarinese, sottolinea il valore della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2019 - 20, in programma dalle ore 15 di martedì 12 novembre al Centro Congressi Kursaal. “Ogni anno - prosegue - questo appuntamento si configura come un alto momento di riflessione su temi che la nostra Università ha individuato come necessari e improcrastinabili quali la coscienza civile e l’educazione alla cittadinanza, cruciali nella costruzione di una società equa, solidale e sostenibile”. Gobbi evidenzia infine il valore degli ospiti: il giornalista Ferruccio de Bortoli, presidente della casa editrice Longanesi ed ex direttore dei quotidiani Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore, e Patrizio Bianchi, Assessore Regionale dell’Emilia - Romagna per le Politiche Europee allo Sviluppo e la Scuola: “La presenza di figure di così alto livello conferma il prestigio crescente della nostra Università non solo all’interno della comunità sammarinese, ma anche all’esterno”.

c.s. Università di San Marino