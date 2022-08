La musicista Monica Moroni per ricordare la tragedia di Beslan

Siamo a 18 anni dal triste anniversario di Beslan. Triste e tragico nel ricordo dei tanti che nei giorni del 1-2-3 settembre vanno a Beslan o si fermano un attimo per ricordare. Beslan, la tragedia dei bambini, insegnanti, personale scolastico ed agenti di polizia massacrati dal terrorismo islamico con una modalità che ricorda i peggiori massacri nazisti. 186 bambini della scuola elementare n. 1 di Beslan che il primo giorno di scuola finirono ostaggi delle belve umane terroriste e che per 3 giorni furono in balia delle peggiori privazioni, dall'acqua al cibo ed al sonno. Come non ricordare? Come non manifestare ancora e sempre solidarietà alle famiglie? Il Primo settembre, a Beslan, in Ossezia del nord, Russia, una prova solidale arriverà dalla musicista Monica Moroni, cittadina della Repubblica di San Marino che, invitata dalla "Associazione Madri di Beslan" terrà un concerto di flauto, con repertorio classico, innanzi la scuola elementare N.1, ormai diventata il museo ed il ricordo tangibile del sacrificio dei bambini e di tutte le altre vittime innocenti. Alla fine del concerto, la musicista Monica Moroni depositerà la bandiera di San Marino all'interno del museo in segno di solidarietà visto che nella Repubblica c'è il monumento che ricorda la tragedia. Il Giorno 2, la musicista terrà un secondo concerto nella sala musicale di Beslan.