La Polizia di Stato incontra gli studenti delle scuole riminesi

La Questura di Rimini in occasione della “giornata internazionale della donna”, anche quest’anno ha promosso degli incontri con gli alunni delle scuole di Rimini e provincia per interessare i giovani sul tema e coinvolgerli nella campagna di sensibilizzazione al rispetto delle donne con il progetto della Polizia di Stato “Questo non è amore”. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura, nei giorni scorsi hanno incontrato gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e illustrato la normativa vigente stimolando i giovani, grazie ad una sentita interazione, ad una attenta riflessione sulla tematica della violenza di genere. Durante l’incontro sono stati proiettati alcuni video e presentati casi concreti verificatisi nella provincia di Rimini, inerenti le tematiche affrontate ed è stata ribadita l’importanza di denunciare tale fenomeno, con il fine della prevenzione e della tutela del diritto di tutti gli individui di vivere liberi dalla violenza, condannando ogni forma di discriminazione.